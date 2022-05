Taiwan, la Cina avverte Biden: «Nessuno può fermare la riunificazione della Cina con Taipei, neanche gli Usa» (Di martedì 24 maggio 2022) «Vorrei ricordare agli Usa che non c’è forza al mondo, compresi gli Usa, che possa fermare il popolo cinese dal raggiungimento della completa riunificazione nazionale. Non c’è forza al mondo, compresi gli Usa, che possa salvare il destino delle forze dell’indipendenza di Taiwan dal fallimento». È il duro commento del portavoce del ministero Esteri cinese, Wang Wenbin, in riferimento alle parole del presidente Joe Biden durante la conferenza stampa con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo. Il presidente statunitense, rispondendo ai giornalisti ha dichiarato che gli Usa si sarebbero impegnati militarmente per difendere Taiwan in caso di attacco da parte di Pechino: «Gli Stati Uniti sono impegnati nella One China policy, ma ciò non significa che la ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) «Vorrei ricordare agli Usa che non c’è forza al mondo, compresi gli Usa, che possail popolo cinese dal raggiungimentocompletanazionale. Non c’è forza al mondo, compresi gli Usa, che possa salvare il destino delle forze dell’indipendenza didal fallimento». È il duro commento del portavoce del ministero Esteri cinese, Wang Wenbin, in riferimento alle parole del presidente Joedurante la conferenza stampa con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo. Il presidente statunitense, rispondendo ai giornalisti ha dichiarato che gli Usa si sarebbero impegnati militarmente per difenderein caso di attacco da parte di Pechino: «Gli Stati Uniti sono impegnati nella One China policy, ma ciò non significa che la ...

