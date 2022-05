(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag – Larisponde a Joesulla questione di. E non usa giri di parole, come riporta l’Ansa.a JoeLanon le manda a dire a Joe. Lo fa tramite il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, riferendosi anche alle dichiarazioni statunitensi di ieri sull’ “invervento militare” eventuale da parta americana se Pechino dovesse fare suacon la forza. Così parla Wenbin: “Vorrei ricordare agli Usa che non c’è forza al mondo, compresi gli Usa, che possail popolo cinese dal raggiungimentocompletanazionale. Non c’è forza al mondo, compresi gli Usa, che possa salvare il ...

Advertising

Radio1Rai : Parziale retromarcia di #Biden, dopo che il presidente americano aveva ipotizzato un possibile intervento militare… - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Biden apre il fronte Taiwan: “Reagiremo con le armi se la Cina invade”. Dura replica di Pechino - UBrignone : RT @SecolodItalia1: Biden apre il fronte Taiwan: “Reagiremo con le armi se la Cina invade”. Dura replica di Pechino - mariellatp01 : RT @SecolodItalia1: Biden apre il fronte Taiwan: “Reagiremo con le armi se la Cina invade”. Dura replica di Pechino - GianluPisu94 : RT @SecolodItalia1: Biden apre il fronte Taiwan: “Reagiremo con le armi se la Cina invade”. Dura replica di Pechino -

Il Primato Nazionale

...- Le dichiarazioni di Biden sulla possibilità di un impegno militare americano in difesa di... La stampa cinese, ovviamente, mette in primo piano lareplica di Pechino. Washington Post Un ...La Cina rivendica la sua sovranità sul territorio, poichè ilappartiene alla Cina che non intende ammettere altre interferenze esterne sulla questione. Questa lareazione della Cina dopo ... Taiwan, dura risposta della Cina a Biden: “Nessuno può fermare la riunificazione” Da Tokyo, il capo della Casa Bianca ha mandato a Pechino uno dei più duri moniti sull'isola, in quella che appare una deviazione dalla linea della «ambiguità strategica» praticata da Washington nei ...AGI - Le dichiarazioni di Biden sulla possibilità di un impegno militare americano in difesa di Taiwan se l'isola fosse aggredita dalle forze armate cinesi è presente su quasi tutte le prime pagine in ...