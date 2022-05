Suicida il marito della biker JoJo: aveva perso la moglie due giorni fa. 'Non ha retto al dolore' (Di martedì 24 maggio 2022) Due giorni dopo aver perso la moglie, Giovanna Vanin detta JoJo, il marito si è tolto la vita. Luca Simionato , 54 anni, si è ucciso in un cantiere edile a Quinto di Treviso: il suo corpo è stato ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Duedopo averla, Giovanna Vanin detta, ilsi è tolto la vita. Luca Simionato , 54 anni, si è ucciso in un cantiere edile a Quinto di Treviso: il suo corpo è stato ...

Advertising

leggoit : Suicida il marito della biker JoJo: aveva perso la moglie due giorni fa. «Non ha retto al dolore» - Gastone_derolla : RT @guidoolimpio: Forlì, suicida coppia seguace della setta Ramtha: vivevano in una casa con bunker, temevano l’apocalisse - guidoolimpio : Forlì, suicida coppia seguace della setta Ramtha: vivevano in una casa con bunker, temevano l’apocalisse - ilgiornale : Paolo Neri e Stefania Platania, marito e moglie, erano seguaci della setta di Ramtha. Il biglietto d'addio accanto… - luciano55321084 : A FORLÌ Suicida coppia seguace della setta Ramtha:temevano l’apocalisse, vivevano in una casa con bunker Marito e m… -