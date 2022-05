Successo a Napoli per il Campania Wine Sustainability, ‘La Fortezza’ tra le protagoniste – VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Le comunità del vino della Campania insieme per l’edizione 2022 di Campania. Wine #Sustainability, evento promosso congiuntamente dai cinque Consorzi di tutela della regione insieme al Consorzio del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le DOC e IGT. Si tratta di un appuntamento attesissimo che ha coinvolto oltre 150 produttori campani e ha messo in vetrina oltre 600 etichette. L’iniziativa ha fatto registrare una lusinghiera partecipazione di pubblico. Circa 5mila i Winelovers che, domenica 22 e lunedì 23 maggio, hanno preso parte al ‘walk around Wine tasting‘ presso il porticato del Palazzo Reale di Napoli dove sono stati allestiti spazi di degustazioni con i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Le comunità del vino dellainsieme per l’edizione 2022 di, evento promosso congiuntamente dai cinque Consorzi di tutela della regione insieme al Consorzio del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le DOC e IGT. Si tratta di un appuntamento attesissimo che ha coinvolto oltre 150 produttori campani e ha messo in vetrina oltre 600 etichette. L’iniziativa ha fatto registrare una lusinghiera partecipazione di pubblico. Circa 5mila ilovers che, domenica 22 e lunedì 23 maggio, hanno preso parte al ‘walk aroundtasting‘ presso il porticato del Palazzo Reale didove sono stati allestiti spazi di degustazioni con i ...

