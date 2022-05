Striscione Milan | Rossi attacca | Cugini di campagna volgarotti e repressi

Advertising

Loè stato mostrato, tra gli altri, dal portiere Mike Maignan e dal centrocampista Rade ...... quando l'Inter vinse lo scudetto con Roberto Mancini in panchina e ilconquistò la Champions League in finale contro il Liverpool ad Atene. In quel caso a ricevere ed esibire lo...Scoppia la polemica dopo la festa scudetto del Milan: i giocatori rossoneri hanno esposto uno striscione offensivo nei confronti dei cugini interisti. La Figc apre un'inchiesta per violazione del codi ...Dall’Inghilterra: nessun ostacolo per il prolungamento Come... Striscione sul pullman Milan: «La Coppa Italia mettitela nel culo». La FIGC indaga sul messaggio mostrato da Maignan e Krunic ...