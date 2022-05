Strage di Capaci, perquisizione Dia in redazione Report e a casa dell’inviato Mondani (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – perquisizione della Dia “su mandato della Procura di Caltanissetta, presso l’abitazione dell’inviato di Report Paolo Mondani” e nella redazione di Report guidata da Sigfrido Ranucci. A darne notizia è lo stesso Ranucci che ieri ha condotto la trasmissione. “Il motivo – spiega il giornalista – sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera sulla Strage di Capaci nella quale si evidenziava la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell’attentato di Capaci”. “Gli investigatori cercano atti e testimonianze su telefonini e Pc”, dice. Un atto che non piace al presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra : “Questo è….e non va bene”, la reazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) –della Dia “su mandato della Procura di Caltanissetta, presso l’abitazionediPaolo” e nelladiguidata da Sigfrido Ranucci. A darne notizia è lo stesso Ranucci che ieri ha condotto la trasmissione. “Il motivo – spiega il giornalista – sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera sulladinella quale si evidenziava la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell’attentato di”. “Gli investigatori cercano atti e testimonianze su telefonini e Pc”, dice. Un atto che non piace al presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra : “Questo è….e non va bene”, la reazione ...

