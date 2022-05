Sport | Vezzali | ‘di detrazioni per consumi sportivi se ne può parlare'

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - “Introdurre dellefiscali per iivi'? Non sono previsti interventi specifici ma ne potremonella prossima legge di bilancio". Lo ha detto la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo, Valentina, nell'audizione presso la Commissione Cultura della Camera. "Bisogna lavorare per trovare ulteriori risorse e fare tutti insieme un buon lavoro perché il mondo dellopossa essere sempre più strutturato", ha aggiunto