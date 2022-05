Sport: Vezzali, 'costruire, riqualificare e ampliare gli impianti nostra priorità' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - "costruire nuovi impianti, riqualificare e ampliare l'impiantistica Sportiva esistente sarà la nostra priorità promuovendo nuovi target di efficientamento energetico. Si tratta di due linee di azione che rientrano nel programma Sport per tutti che ho definito inclusivo, sostenibile, concreto e reale. Ringrazio i comuni italiani per la loro partecipazione che garantirà la realizzazione di 100 interventi entro il 2026 e entro marzo 2023 dovranno essere aggiudicati tutti gli appalti pubblici. E' previsto anche il coinvolgimento delle federazioni Sportive secondo il target del Pnrr. Il 91% ha partecipato e di quelle paralimpiche il 100%". Lo dice la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - "nuovil'sticaiva esistente sarà lapromuovendo nuovi target di efficientamento energetico. Si tratta di due linee di azione che rientrano nel programmaper tutti che ho definito inclusivo, sostenibile, concreto e reale. Ringrazio i comuni italiani per la loro partecipazione che garantirà la realizzazione di 100 interventi entro il 2026 e entro marzo 2023 dovranno essere aggiudicati tutti gli appalti pubblici. E' previsto anche il coinvolgimento delle federazioniive secondo il target del Pnrr. Il 91% ha partecipato e di quelle paralimpiche il 100%". Lo dice la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio ...

