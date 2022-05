Spezia-Napoli | scontri tra ultras | arrestati 4 tifosi liguri

(Di martedì 24 maggio 2022) Sono staticinquedello, identificati e fermati dalla Digos dopo i fatti di domenica 22 maggio a margine di. Glihanno prima cercato l’invasione di campo dalla Curva Ferrovia per entrare in contatto con idel, tentando ancora il contatto dopo la fine del match. I reati contestati sono rissa, lesioni, possesso di oggetti atti ad offendere: nelle prossime ore attesa la convalida del fermo. SportFace.

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - rep_napoli : Calcio: scontri Spezia-Napoli, arrestato ultras azzurro [aggiornamento delle 12:04] - sportmediaset : Scontri Spezia-Napoli: arrestati 4 ultras liguri e uno azzurro #Sportmediaset #Spezia-Napoli #Ultras… - Agenzia_Ansa : Arrestato uno dei tifosi napoletani che ha invaso il settore dello stadio occupato dai supporter dello Spezia duran… -

Sono cinque gli arresti in differita per i tafferugli di domenica scorsa durante la partita. La Digos ligure ha arrestato in quattro tifosi. I reati contestati sono rissa, lesioni, possesso di oggetti atti ad offendere e lo scavalcamento della recinzione del terreno che ha ...La Digos della Questura dellaha arrestato in flagranza differita quattro ultras liguri dopo gli scontri nel corso di, giocata domenica 22 maggio allo stadio Picco. I ...Serie A, scontri Spezia-Napoli: Digos arresta quattro ultras liguri dopo i tafferugli a margine del match di domenica 22 maggio ...Un affare che va a coprire la partenza di Ghoulam che domenica a La Spezia ha chiuso i suoi otto anni a Napoli vestendo la fascia di capitano, per quello che ha mostrato negli anni di professionalità.