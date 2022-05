Spezia Napoli | scontri tra tifosi | cinque arresti tra liguri e azzurri

(Di martedì 24 maggio 2022) Quattrodelloe uno delsono stati arrestati in seguito aglidi domenica. Le ultimesono stati arrestati per gliavvenuti domenica allo stadio ‘Picco’ della. Sono quattrospezzini e uno napoletano. Secondo quanto riportato dalla digos di La, i reati contestati sono: “rissa, lesioni, possesso di oggetti atti ad offendere e scavalcamento della recinzione del terreno di gioco e l’interruzione della gara. Iavrebbero partecipato al tentativo di invasione di campo dalla Curva Ferrovia e al tentativo di invadere i settori delle due tifoserie“. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Spezia - Cinque arresti per gli scontri durante la partita tra la Spezia e il Napoli allo stadio Picco e nelle vie della città. La Digos ha identificato cinque teppisti camuffati da tifosi analizzando i video e le immagini riprese durante gli episodio di vandalismo. Le immagini delle telecamere hanno consentito alla Digos di ricostruire le fasi dei tafferugli e di individuare gli autori.