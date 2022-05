Speciale Le Iene: “Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi” | Ecco le anticipazioni di martedì 24 maggio (Di martedì 24 maggio 2022) Speciale “Le Iene” dal titolo “Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi”: Ecco le anticipazioni di martedì 24 maggio Alberto Stasi parla in esclusiva e per la prima volta, a distanza di sette anni dal suo arresto per omicidio, ai microfoni di una trasmissione televisiva, nello Speciale de “Le Iene” dal titolo “Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi”. Una puntata interamente dedicata a uno dei casi di cronaca nera più discussi nel nostro Paese, in onda questa sera, in prima serata, su Italia 1. Nell’agosto del 2007 una ragazza di 26 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022)“Le” dal titolo “di: ladi”:ledi24parla in esclusiva e per la prima volta, a distanza di sette anni dal suo arresto per omicidio, ai microfoni di una trasmissione televisiva, nellode “Le” dal titolo “di: ladi”. Una puntata interamente dedicata a uno dei casi di cronaca nera più discussi nel nostro Paese, in onda questa sera, in prima serata, su Italia 1. Nell’agosto del 2007 una ragazza di 26 ...

Advertising

361_magazine : - infoitinterno : Stasera in tv su Italia1 Le Iene, speciale delitto di Garlasco: intervista esclusiva in carcere ad Alberto Sta - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Stasera in tv su Italia1 Le Iene, speciale delitto di Garlasco: intervista esclusiva ad Alberto Stasi - ilmessaggeroit : Stasera in tv su Italia1 Le Iene, speciale delitto di Garlasco: intervista esclusiva ad Alberto Stasi - QuiMediaset_it : Alberto Stasi parla in esclusiva e per la prima volta, a sette anni dal suo arresto per omicidio, ai microfoni di u… -