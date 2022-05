Spagna, così il tetto al prezzo del gas abbasserà la bolletta elettrica di famiglie e imprese. Nessun effetto sui ricavi di Mosca (Di martedì 24 maggio 2022) La prima cosa da chiarire è che per Mosca non cambierà nulla. Il tetto al prezzo del gas naturale varato venerdì 13 maggio dal consiglio dei ministri spagnolo non ridurrà gli introiti della Russia, perché i produttori di elettricità continueranno ad acquistare il combustibile sui mercati internazionali allo stesso prezzo. La misura, presentata da Spagna e Portogallo durante il Consiglio europeo di marzo, si applicherà nella fase successiva, quella della vendita di energia alle famiglie e alle imprese iberiche che hanno contratti di fornitura a prezzo variabile: il prezzo sarà calcolato sulla base del costo calmierato. Anche se i consumatori saranno chiamati a pagare alle centrali a gas una compensazione per la vendita sottocosto, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) La prima cosa da chiarire è che pernon cambierà nulla. Ilaldel gas naturale varato venerdì 13 maggio dal consiglio dei ministri spagnolo non ridurrà gli introiti della Russia, perché i produttori di elettricità continueranno ad acquistare il combustibile sui mercati internazionali allo stesso. La misura, presentata dae Portogallo durante il Consiglio europeo di marzo, si applicherà nella fase successiva, quella della vendita di energia allee alleiberiche che hanno contratti di fornitura avariabile: ilsarà calcolato sulla base del costo calmierato. Anche se i consumatori saranno chiamati a pagare alle centrali a gas una compensazione per la vendita sottocosto, il ...

