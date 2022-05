Southgate | “Tomori? Ottima stagione con il Milan | ha il morale altissimo”

Advertising

GoalItalia : Tomori brilla, Southgate ringrazia il Milan ??? Il CT dell'Inghilterra: 'Si è abituato alla pressione' ???????????????? - PianetaMilan : #Southgate : “ #Tomori ? Ottima stagione con il @acmilan , ha il morale altissimo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - ChristianTolve : RT @MilanNewsit: Inghilterra, Southgate: 'Tomori al Milan gioca ogni settimana di fronte ad 80mila persone, è abituato alla pressione' http… - JeanMarie1899 : RT @ACMilanAddict1: Inghilterra, Southgate esalta Tomori: 'Al Milan gioca ogni settimana davanti a 80mila persone, è abituato alla pression… - andmargheritoni : RT @ACMilanAddict1: Inghilterra, Southgate esalta Tomori: 'Al Milan gioca ogni settimana davanti a 80mila persone, è abituato alla pression… -

...ct Garethche ha ufficializzato la lista dei convocati: due gli "italiani" presenri, l'attaccante della Roma, Tammy Abraham, e il difensore del Milan neo - campione d'Italia, FikayoCommenta per primo L' Inghilterra convoca Fikayoe il ct Garethesalta il difensore del Milan e l'attaccante della Roma , Tammy Abraham : 'Prima di tutto bisogna fare i complimenti a questi due ragazzi, per come si sono ambientati ...Il CT della Nazionale inglese, dopo aver annunciato i convocati per la Nations League, ha speso alcune parole sul difensore del Milan e su Abraham ...West Ham forward Jarrod Bowen and Leicester’s James Justin received their first England call-ups as Gareth Southgate named his squad for June’s Nations League matches. Liverpool captain Jordan ...