Sondaggio | gli americani non hanno voglia di punire la Russia

(Di martedì 24 maggio 2022) E se glinon fossero più così convinti di aiutare l’Ucraina in chiave anti russa? La guerra esplosa ad Est, vista dagli Stati Uniti, è decisamente lontana. Non fa lo stesso effetto che sugli europei, i quali si trovano le bombe a pochi passi dai propri confini. E così, dopo un primo periodo di sostegno alla strategia di Joe Biden per Kiev, secondo i sondaggi ora i cittadini statunitensi avrebbero raffreddato i loro sentimenti. Impauriti dagli effetti che può avere l’inflazione sull’economia a stelle e strisce. Secondo un nuovo, come riporta l’Associated Press, glisi stanno mostrando sempre meno favorevoli a “colpire” laper l’invasione. Le sanzioni costano, non solo all’Unione Europea (leggi gas). Ma la crisi del grano, quella del petrolio e dei mercati mondiali delle materie prime ...

