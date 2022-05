Sondaggi politici | cresce il Pd | giù Meloni e Salvini

Advertising

borzi_borzi : Con la guerra alle porte di casa e l'avvicinarsi di una crisi economica c'è chi pensa a sondaggi, meschini calcoli… - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: crolla Salvini, bene Pd e Berlusconi. Italexit verso il 3% ?? - novasocialnews : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia primo partito e Pd si avvicina - silvanss3r : @GiorgiaMeloni ADESSO MI CHIEDO , COME FA IL pd A CRESCERE , DIMENTICAVO IL POPOLO PECORA IGNORANTE ( ignora) GL… - silvanss3r : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni ADESSO MI CHIEDO , COME FA IL pd A CRESCERE , DIMENTICAVO IL POPOLO PECORA IGNORAN… -

Sui referendum forte maggioranza per la separazione delle carriere (ma il quorum è lontano) Sullo stesso argomento: I governi durano poco ma i partiti ancora meno, Fratelli d'Italia ...ROMA - A Genova Marco Bucci super favorito, affluenza tra il 40 e il 50% e per il resto una grande incertezza nelle città al voto il 12 giugno. Iaccreditati (consultabili sul sito del governo sondaggipoliticoelettorali.it) per le prossime amministrative non sono ancora entrati nel vivo. Ma forniscono a macchia di leopardo alcune ...Secondo l’ultimo sondaggio di Swg il Partito Democratico avrebbe ridotto il distacco con Fratelli d’Italia a meno di un punto ...Mai come quest’anno sondaggi protagonisti, o presunti tali, delle elezioni amministrative in città. Nel bene e nel male. Molto strane ...