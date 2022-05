Sondaggi elettorali Swg, il Pd si avvicina a FdI, la Lega sprofonda al 15% (Di martedì 24 maggio 2022) Si fa più interessante e accesa la lotta per la prima posizione nelle intenzioni di voto in Italia. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg il Pd guadagna mezzo punto e cresce dal 21,3% al 21,8%, mentre Fratelli d’Italia scende del 0,3%. È sempre primo, al 22,6%, ma ha solo lo 0,8% in più del partito di Letta, contro un divario dell’1,6% solamente sette giorni fa. Aumenta invece la distanza dagli inseguitori: la Lega perde in una sola settimana ben il 0,6% e va al 15%, il risultato peggiore degli ultimi 4 anni. Ancora a livelli deludenti il Movimento 5 Stelle, che è al 12,8%, anche se recupera due decimali. Più forte il rimbalzo di Forza Italia, che sale all’8%, mentre Azione e +Europa calano al 5% netto, dopo avere lasciato sul terreno lo 0,2%. Tra i partiti minori emerge Italexit, che supera tutti ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 maggio 2022) Si fa più interessante e accesa la lotta per la prima posizione nelle intenzioni di voto in Italia. Secondo gli ultimidi Swg il Pd guadagna mezzo punto e cresce dal 21,3% al 21,8%, mentre Fratelli d’Italia scende del 0,3%. È sempre primo, al 22,6%, ma ha solo lo 0,8% in più del partito di Letta, contro un divario dell’1,6% solamente sette giorni fa. Aumenta invece la distanza dagli inseguitori: laperde in una sola settimana ben il 0,6% e va al 15%, il risultato peggiore degli ultimi 4 anni. Ancora a livelli deludenti il Movimento 5 Stelle, che è al 12,8%, anche se recupera due decimali. Più forte il rimbalzo di Forza Italia, che sale all’8%, mentre Azione e +Europa calano al 5% netto, dopo avere lasciato sul terreno lo 0,2%. Tra i partiti minori emerge Italexit, che supera tutti ...

