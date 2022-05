Somnium vince l' Oscar della nautica di lusso | gli interni disegnati e realizzati dallo studio di Francesca Muzio di Camerano

(Di martedì 24 maggio 2022)- Il Made in Marche, quello che nasce dalle abili mani dei nostri artigiani, viaggia nel mondo, solca i mari. Epremi prestigiosi, come il World Superyacht Award 2022, l'...

premi prestigiosi, come il World Superyacht Award 2022, l'Oscar della nautica di lusso, che è stato assegnato a ''. È il nome dello yacht , 'da sogno', di un armatore del Nord Europa, ... Somnium vince l’Oscar della nautica di lusso, gli interni disegnati e realizzati dallo studio di Francesca Muz CAMERANO - Il Made in Marche, quello che nasce dalle abili mani dei nostri artigiani, viaggia nel mondo, solca i mari. E vince premi prestigiosi, come il World Superyacht Award ...