Solo per passione: il film su Letizia Battaglia è vero servizio pubblico (Di martedì 24 maggio 2022) Il film di Roberto Andò con Isabella Ragonese è riuscito a tributare la memoria e l'opera di una delle più grandi fotografe italiane in maniera semplice e naturale: onore alla Rai per un'opera intrisa di verità e rispetto Leggi su vanityfair (Di martedì 24 maggio 2022) Ildi Roberto Andò con Isabella Ragonese è riuscito a tributare la memoria e l'opera di una delle più grandi fotografe italiane in maniera semplice e naturale: onore alla Rai per un'opera intrisa di verità e rispetto

Advertising

AlfredoPedulla : #Perisic collegato telefonicamente: è una promessa di nuovo matrimonio, per precauzione aspettiamo solo i confetti - LCuccarini : Questa non è solo la foto. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato… - marattin : Mi dispiace per lei, ma non ho fatto nessun incidente mortale andando in studio. E anzi vado pure a mangiare ora. M… - taefthoon : @bloodysugaa @markleetto si perché micca possono fare solo una cosa per devastarci naah - EItonMcCartney : @lubalix Succede questo quando sputtani una persona mentendo ecc rovinando una carriera solo per vivere di luce rif… -