“Solo per lui”. Guendalina Tavassi, le prime parole dopo la sofferta uscita dall’Isola dei Famosi (Di martedì 24 maggio 2022) Tra coloro che hanno abbandonato l’Isola dei Famosi c’è Guendalina Tavassi. L’ex gieffina ha deciso di non proseguire l’avventura in Honduras con gli altri naufraghi. Infatti i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere se andare avanti o meno dopo aver saputo la notizia del prolungamento del reality fino al 27 giugno. Tra le lacrime Guendalina Tavassi ha deciso di tornare a casa. Deve risolvere dei problemi – ha spiegato – e deve tornare a casa dai suoi figli, Gaia, Chloe e Salvatore. “Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli”. Sono subito intervenute Ilary Blasi e Vladimir Luxuria e hanno provato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Tra coloro che hanno abbandonato l’Isola deic’è. L’ex gieffina ha deciso di non proseguire l’avventura in Honduras con gli altri naufraghi. Infatti i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere se andare avanti o menoaver saputo la notizia del prolungamento del reality fino al 27 giugno. Tra le lacrimeha deciso di tornare a casa. Deve risolvere dei problemi – ha spiegato – e deve tornare a casa dai suoi figli, Gaia, Chloe e Salvatore. “Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli”. Sono subito intervenute Ilary Blasi e Vladimir Luxuria e hanno provato a ...

