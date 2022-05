Soleil Sorge, clamoroso! L’ex gieffina pronta a sbarcare a L’Isola dei Famosi (Di martedì 24 maggio 2022) All’indomani dell’abbandono da parte di alcuni naufraghi, Pipol Reality rivela che Soleil Sorge sta per sbarcare a L’Isola dei Famosi. Puntata difficile quella de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera 23 maggio. Il prolungamento del programma fino al 27 giugno ha reso necessario che ai naufraghi fosse richiesto il consenso a prolungare la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 24 maggio 2022) All’indomani dell’abbandono da parte di alcuni naufraghi, Pipol Reality rivela chesta perdei. Puntata difficile quella dedeiandata in onda ieri sera 23 maggio. Il prolungamento del programma fino al 27 giugno ha reso necessario che ai naufraghi fosse richiesto il consenso a prolungare la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

_Overgron_ : RT @FedericaMontu6: Ovviamente Sophie Martina Codegoni Sorge non poteva non farsi personalizzare questa targa A FORMA DI CUORE???? @Soleil_s… - Quellochetutti1 : Soleil Sorge sbarca all'Isola dei Famosi come concorrente! Ecco i dettagli ???? - occhio_notizie : Dopo un iniziale rifiuto, l'ex opinionista de La Pupa e il Secchione ha accettato l'offerta della Mediaset… - Salvato40499527 : RT @FedericaMontu6: Ovviamente Sophie Martina Codegoni Sorge non poteva non farsi personalizzare questa targa A FORMA DI CUORE???? @Soleil_s… - Enza08305759 : @levalenuvole Ti sta da Dio adesso puoi andare al mare e chi ti domanda digli che la tua stilista è Soleil Sorge -