Sisal, a Milano inaugurato il nuovo Headquarter (Di martedì 24 maggio 2022) Milano (ITALPRESS) – Innovazione, Responsabilità e Persone sono le fondamenta del nuovo Headquarter di Sisal, oltre 9.000 mq sviluppati su 13 piani progettati secondo i più moderni standard. inaugurato oggi alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, “l'edificio rappresenta appieno i tre valori che hanno permesso a Sisal di entrare nel cuore degli italiani nel corso dei suoi oltre 75 anni di storia”, spiega la società in una nota.Nata a Milano nel 1945, Sisal è sempre stata parte integrante del processo evolutivo della città contribuendo al progresso tecnologico e sociale del Paese. Dalla prima sede in via Quintino Sella 2, l'azienda è rimasta sempre nelle zone più centrali di Milano: via Manzoni, San Babila, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022)(ITALPRESS) – Innovazione, Responsabilità e Persone sono le fondamenta deldi, oltre 9.000 mq sviluppati su 13 piani progettati secondo i più moderni standard.oggi alla presenza del sindaco diGiuseppe Sala, “l'edificio rappresenta appieno i tre valori che hanno permesso adi entrare nel cuore degli italiani nel corso dei suoi oltre 75 anni di storia”, spiega la società in una nota.Nata anel 1945,è sempre stata parte integrante del processo evolutivo della città contribuendo al progresso tecnologico e sociale del Paese. Dalla prima sede in via Quintino Sella 2, l'azienda è rimasta sempre nelle zone più centrali di: via Manzoni, San Babila, ...

Giornaleditalia : Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: “Ringrazio Sisal per aver mantenuto la sede a Milano e per l'importante programma… - TV7Benevento : Sisal: ceo Durante, 'con nuova sede Milano guarda a futuro fra innovazione e sostenibilità' -… - Giornaleditalia : Sisal, Francesco Durante: “La nuova sede di Milano è un punto di inizio, per la nostra strategia di sostenibilità e… - GiocoNews_it : @BeppeSala (@ComuneMI ): 'Responsabilità sociale vitale per aziende come #Sisal' - Jammasrl : #Mercato Nuovo Headquarter Sisal a Milano, gli uffici esaltano la mission di COIMA Image: mettere l’uomo e la natur… -