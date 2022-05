Sindaci Roma, Rotterdam e Tirana: finale Conference League sia occasione rispetto (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Tirana sta dando un caloroso e amichevole benvenuto a migliaia di tifosi in arrivo dall’Italia e dall’Olanda per una partita che sia a Roma che a Rotterdam è attesa con ansia.” “Sono tempi molto complicati per la storia europea: le competizioni sportive possono e devono rappresentare non solo momenti di grande passione, ma anche un’importante occasione per dimostrare rispetto e amicizia tra persone di Paesi diversi.” “Cari tifosi di entrambe le squadre, comportiamoci tutti in modo sportivo affinché la finale di mercoledì sia un grande momento di emozione collettiva. Che vinca il migliore!”. Così in un comunicato congiunto i Sindaci di Roma, Roberto Gualtieri, Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022)– “sta dando un caloroso e amichevole benvenuto a migliaia di tifosi in arrivo dall’Italia e dall’Olanda per una partita che sia ache aè attesa con ansia.” “Sono tempi molto complicati per la storia europea: le competizioni sportive possono e devono rappresentare non solo momenti di grande passione, ma anche un’importanteper dimostraree amicizia tra persone di Paesi diversi.” “Cari tifosi di entrambe le squadre, comportiamoci tutti in modo sportivo affinché ladi mercoledì sia un grande momento di emozione collettiva. Che vinca il migliore!”. Così in un comunicato congiunto idi, Roberto Gualtieri,, Ahmed Aboutaleb, e ...

