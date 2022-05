Simona Ventura, grande spavento per la conduttrice: “Le si è rotto il femore” | La confessione (Di martedì 24 maggio 2022) Simona Ventura ha rivelato di essersi spaventata fortemente a seguito di uno spiacevole evento. Ecco cosa è successo alla conduttrice La famosa conduttrice di Bentivoglio ha salutato i suoi fedeli fans durante la puntata di Citofonare Rai 2 andata in onda domenica 15 maggio. Questo è stato l’ultimo appuntamento dell’anno del programma dei canali Rai che Simona ha guidato al fianco della sua amica e collega Paola Perego. Simona Ventura (Websource)Dopo una partenza in leggera salita, man mano le due abili ed esperte presentatrici hanno sfoderato tutto il loro talento. Con il passare del tempo infatti, il pubblico si è sempre di più affezionato alla trasmissione della domenica mattina, la quale ha raggiunto talvolta anche degli ottimi risultati in ... Leggi su topicnews (Di martedì 24 maggio 2022)ha rivelato di essersi spaventata fortemente a seguito di uno spiacevole evento. Ecco cosa è successo allaLa famosadi Bentivoglio ha salutato i suoi fedeli fans durante la puntata di Citofonare Rai 2 andata in onda domenica 15 maggio. Questo è stato l’ultimo appuntamento dell’anno del programma dei canali Rai cheha guidato al fianco della sua amica e collega Paola Perego.(Websource)Dopo una partenza in leggera salita, man mano le due abili ed esperte presentatrici hanno sfoderato tutto il loro talento. Con il passare del tempo infatti, il pubblico si è sempre di più affezionato alla trasmissione della domenica mattina, la quale ha raggiunto talvolta anche degli ottimi risultati in ...

