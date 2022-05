Simona Izzo posta una foto del matrimonio di Luca Argentero e Myriam Catania e fa infuriare tutti (Di martedì 24 maggio 2022) Da qualche giorno Simona Izzo ha iniziato a postare sui social alcuni scatti di famiglia. Sulla sua pagina instagram mostra la pazza famiglia allargata di cui fa parte e poche ore fa, ha deciso di condividere uno scatto del passato, ma non poi così tanto lontano, che non è piaciuto a molti. Se è vero che oggi, Myriam Catania e Luca Argentero dopo la separazione hanno un bellissimo rapporto, è altrettanto vero che entrambi hanno due famiglie diverse, dei figli e dei nuovi compagni di vita. Ed è per questo che molte persone, hanno fatto notare che forse, lo scatto postato sui social dalla Izzo, è stato indelicato. La regista e attrice, ha postato una foto che mostra Myriam e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 maggio 2022) Da qualche giornoha iniziato are sui social alcuni scatti di famiglia. Sulla sua pagina instagram mostra la pazza famiglia allargata di cui fa parte e poche ore fa, ha deciso di condividere uno scatto del passato, ma non poi così tanto lontano, che non è piaciuto a molti. Se è vero che oggi,dopo la separazione hanno un bellissimo rapporto, è altrettanto vero che entrambi hanno due famiglie diverse, dei figli e dei nuovi compagni di vita. Ed è per questo che molte persone, hanno fatto notare che forse, lo scattoto sui social dalla, è stato indelicato. La regista e attrice, hato unache mostrae ...

Advertising

_moonlights____ : Per un attimo l’ho scambiata per Simona izzo - 86Nuvoletta : Simona Izzo oggi si è svegliata con la voglia di litigare con tutt* o non si spiega ?? - BigFabi_ : è che io simona izzo la amo proprio assai - capriglionefran : @vitaindiretta @albmatano @SimonettaIzzo @Gloria_Guida @lagiallo Ad 1provino trasm 20 anni mi chiesero quale donna… - ilFelle : @AlexKensei77 Vero. Trovavo la sua bellezza viscida, anomala. Lei donna di una classe infinita e il doppiaggio era… -