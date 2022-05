Siena | adesca una bambina su Tik Tok | condannato a un anno | con pena sospesa

(Di martedì 24 maggio 2022) Tribunale (foto d'archivio) Per approfondire : Articolo :bimba su Tik Tok e le invia video erotici Undi reclusione ,permento di minore. Il giudice Salvatore ...

Tribunale (foto d'archivio) Per approfondire : Articolo :bimba su Tik Tok e le invia video erotici Un anno di reclusione , pena sospesa per adescamento di minore. Il giudice Salvatore Spina del tribunale di, ha accolto la richiesta di ...Un ragazzo di 21 anni ha cercato di adescare una bambina di 10 anni su TikTok, mandandole foto e video spinti. La madre ha denunciato. Un 21enne ha cercato di adescare un bambina di 10 anni su TikTok .Accolta la richiesta di patteggiamento del 23enne, l'amarezza della famiglia: "Una sentenza che non ci soddisfa a pieno dal punto di vista dell'entità della pena" ...Un ragazzo di 21 anni ha cercato di adescare una bambina di 10 anni su TikTok, mandandole foto e video spinti. La madre ha denunciato.