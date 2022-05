"Siamo allo sfascio", Gratteri stende Draghi. Su giustizia e sicurezza "non tocca palla", gelo da Lilli Gruber (Di martedì 24 maggio 2022) Il premier Mario Draghi? "Non pervenuto". Nicola Gratteri risponde così a Lilli Gruber che, nella puntata di martedì 24 maggio di Otto e mezzo su La7, gli chiede un giudizio sul ruolo del presidente del Consiglio. "Sulla giustizia e la sicurezza non pervenuto" attacca il magistrato, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. "Sto vedendo solo che è un esperto di finanza ma sul resto mi pare che non tocchi palla", è la sferzata del magistrato al premier. "E se lo fa mi preoccupa ancora di più, perché vuol dire che non sa cosa sta accadendo, lo sfascio" che avviene "nella testa degli italiani rispetto a questo procedere a maglie larghe", è il duro attacco di Gratteri. Il procuratore di Catanzaro per definire l'azione ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Il premier Mario? "Non pervenuto". Nicolarisponde così ache, nella puntata di martedì 24 maggio di Otto e mezzo su La7, gli chiede un giudizio sul ruolo del presidente del Consiglio. "Sullae lanon pervenuto" attacca il magistrato, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. "Sto vedendo solo che è un esperto di finanza ma sul resto mi pare che non tocchi", è la sferzata del magistrato al premier. "E se lo fa mi preoccupa ancora di più, perché vuol dire che non sa cosa sta accadendo, lo" che avviene "nella testa degli italiani rispetto a questo procedere a maglie larghe", è il duro attacco di. Il procuratore di Catanzaro per definire l'azione ...

