Senato, M5s rinuncia alla vicepresidenza in commissione Esteri: eletto Di Micco (Misto) (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo giorni di tensioni e di voti falliti per mancanza del numero legale, la commissione Esteri di Palazzo Madama ha completato l’elezione degli incarichi ancora rimasti scoperti. Il Movimento 5 stelle, che una settimana fa si è visto strappare la presidenza da Stefania Craxi di Forza Italia, ha deciso per protesta di rinunciare alla vicepresidenza. Per la poltrona è stato eletto invece Fabio Di Micco (ex M5s e ora nel Misto), confermata Laura Garavini di Italia viva e i segretari (entrambi confermati) Alessandro Alfieri del Pd e il leghista Stefano Lucidi. “Formulo i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi eletti”, ha detto Craxi subito dopo il voto. “Con questo adempimento, la commissione torna a essere pienamente operativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo giorni di tensioni e di voti falliti per mancanza del numero legale, ladi Palazzo Madama ha completato l’elezione degli incarichi ancora rimasti scoperti. Il Movimento 5 stelle, che una settimana fa si è visto strappare la presidenza da Stefania Craxi di Forza Italia, ha deciso per protesta dire. Per la poltrona è statoinvece Fabio Di(ex M5s e ora nel), confermata Laura Garavini di Italia viva e i segretari (entrambi confermati) Alessandro Alfieri del Pd e il leghista Stefano Lucidi. “Formulo i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi eletti”, ha detto Craxi subito dopo il voto. “Con questo adempimento, latorna a essere pienamente operativa ...

Advertising

fattoquotidiano : Senato, Castellone (M5s): “Draghi passi in Parlamento prima del Consiglio Ue”. Faraone (Iv): “Grave che partito di… - petergomezblog : Draghi non parlerà in Aula prima del vertice Ue su guerra e economia: il Senato vota contro la proposta di M5s, Fdi… - riotta : L'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri Senato, al posto del ex 5 Stelle putiniano Pe… - infoitinterno : Senato, Castellone (M5s): “Draghi passi in Parlamento prima del Consiglio Ue” - Liberoarbitrio : RT @salvini_giacomo: La maggioranza di governo si sta spaccando in aula al Senato. Il M5S chiede al presidente del Consiglio Draghi di veni… -