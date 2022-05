SEDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2022 | HIRT GIGANTE SUL MORTIROLO

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 maggio 2022) Il ceco Janha vinto la, la piu’ dura, da Salò ad Aprica di 202 km. Il corridore della Intermarche’ ha preceduto l’olandese Arensman ed Hindley che beffa Carapaz e si porta a 3 secondi dalla maglia rosa.: COSA È ACCADUTO? Janfa la voce grossa sulle due temibili salite dele di Santa Cristina conquistando un meritato successo di. La frazione odierna promette subito scintille con Valverde, Nibali, Kamna e Rota che prendono le redini in mano. Kamna è il più in forma di tutti andando in fuga in prossimità della salita di Santa Cristina. Qui il tedesco ...