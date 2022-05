Sciopero 30 maggio, Sindacati incontrano il PD: più risorse per contratto, nuovo percorso di stabilizzazione per precari con 36 mesi di servizio (Di martedì 24 maggio 2022) Comunicato unitario FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams - Una modifica sostanziale del decreto del governo sulla scuola, più risorse per il contratto scuola, lo stralcio di tutte le parti che sono oggetto di contrattazione, soluzione del problema del precariato, nuovo percorso di abilitazione e stabilizzazione del rapporto di lavoro dei precari con 36 mesi di servizio: sono queste le richieste avanzate dai segretari generali di FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams nel corso dell’incontro di ieri pomeriggio con i responsabili scuola del PD. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) Comunicato unitario FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams - Una modifica sostanziale del decreto del governo sulla scuola, piùper ilscuola, lo stralcio di tutte le parti che sono oggetto di contrattazione, soluzione del problema delato,di abilitazione edel rapporto di lavoro deicon 36di: sono queste le richieste avanzate dai segretari generali di FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams nel corso dell’incontro di ieri pomeriggio con i responsabili scuola del PD. L'articolo .

