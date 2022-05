"Schiaffi in testa e morsi alla compagna": indagato Luigi Sofo, chirurgo del Papa (Di martedì 24 maggio 2022) E' indagato per lesioni e maltrattamenti in famiglia Luigi Sofo , 66 anni, chirurgo addominale, che ha assistito il professor Sergio Alfieri durante l' intervento al colon cui si è sottoposto Papa ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 24 maggio 2022) E'per lesioni e maltrattamenti in famiglia, 66 anni,addominale, che ha assistito il professor Sergio Alfieri durante l' intervento al colon cui si è sottoposto...

