Schiaffi e violenze ultras a Reggio Emilia dopo la vittoria del Milan: la questura valuta le immagini – Il video (Di martedì 24 maggio 2022) La questura di Reggio Emilia sta verificando attraverso i video diffusi anche sui social gli episodi di violenza verificatisi tra alcuni tifosi Milanisti al termine della partita di domenica 24 maggio tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium. Come testimoniano alcuni filmati diventati virali, l’invasione di campo a fine gara per festeggiare la vittoria dello scudetto da parte del club rossonero è stata accompagnata da una serie di aggressioni. I responsabili sarebbero alcuni ultras appartenenti ai gruppi organizzati della tifoseria del Milan, che non avrebbero apprezzato l’invasione di campo da parte dei tifosi «occasionali» e avrebbero deciso quindi di «punirli», come si vede nel video, con pugni e ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Ladista verificando attraverso idiffusi anche sui social gli episodi di violenza verificatisi tra alcuni tifosiisti al termine della partita di domenica 24 maggio tra Sassuolo eal Mapei Stadium. Come testimoniano alcuni filmati diventati virali, l’invasione di campo a fine gara per festeggiare ladello scudetto da parte del club rossonero è stata accompagnata da una serie di aggressioni. I responsabili sarebbero alcuniappartenenti ai gruppi organizzati della tifoseria del, che non avrebbero apprezzato l’invasione di campo da parte dei tifosi «occasionali» e avrebbero deciso quindi di «punirli», come si vede nel, con pugni e ...

