Scenica Festival | boom di presenze a Vittoria

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 24 maggio 2022)– Conclusa la quattordicesima edizione di “”, promossa dall’associazione culturale Santa Briganti, che è riuscita a trasformare il centro storico di, ed alcune delle sue location più iconiche, in un unico grande luogo in cui l’arte performativa, snocciolata in ogni sua declinazione, ha trovato un approdo sicuro, scaldato dall’affetto del pubblico. Con il patrocinio del Comune di, per due lunghe settimane la città ha accolto gli artisti provenienti da ogni parte d’Europa, dando così il giusto spazio alle varie performance con diversi linguaggi e interpretazioni. Spettacoli drammaturgici, show circensi, ma anche tanta musica e danza, si sono alternati in un continuo di emozioni e divertimento. Il, terminato proprio ieri sera, ha ...