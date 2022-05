Scene di violenza durante la festa scudetto: gli ultras prendono a schiaffi i tifosi del Milan | VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Il Milan ha raggiunto un risultato eccezionale, i rossoneri si sono laureati campioni d’Italia per la 19esima volta. Il rendimento della squadra di Stefano Pioli è stato ben al di sopra delle aspettative, nell’ultima partita è arrivata una netta vittoria contro il Sassuolo con il risultato di 0-3. I calciatori si sono scatenati al fischio finale e la festa è durata per tutta la notte, in particolar modo Zlatan Ibrahimovic ha guidato i festeggiamenti. Un episodio da condannare si è verificato al termine della partita contro il Sassuolo. In un VIDEO che è diventato virale sul web si vedono alcuni ultras che colpiscono altri tifosi rossoneri, colpevoli di aver invaso il campo. L’ingresso nel rettangolo di gioco avrebbe fatto infuriare i componenti del tifo caldo che avrebbero reagito con ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Ilha raggiunto un risultato eccezionale, i rossoneri si sono laureati campioni d’Italia per la 19esima volta. Il rendimento della squadra di Stefano Pioli è stato ben al di sopra delle aspettative, nell’ultima partita è arrivata una netta vittoria contro il Sassuolo con il risultato di 0-3. I calciatori si sono scatenati al fischio finale e laè durata per tutta la notte, in particolar modo Zlatan Ibrahimovic ha guidato i festeggiamenti. Un episodio da condannare si è verificato al termine della partita contro il Sassuolo. In unche è diventato virale sul web si vedono alcuniche colpiscono altrirossoneri, colpevoli di aver invaso il campo. L’ingresso nel rettangolo di gioco avrebbe fatto infuriare i componenti del tifo caldo che avrebbero reagito con ...

