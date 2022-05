Sanità: allarme salute mentale, zero investimenti e mille psichiatri in meno in 2 anni (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos salute) - Le diagnosi di depressione e altre patologie psichiche causate da due anni di Covid, sono aumentate del 30%, soprattutto tra giovani e studenti. Ma i fondi, le strutture e il personale hanno subito un trend inverso, portando l'Italia tra gli ultimi in Europa. Gli investimenti per la salute mentale, che sarebbero dovuti crescere almeno fino al 5% del fondo sanitario nazionale, per raggiungere l'obiettivo del 10% indicato in sede comunitaria per i Paesi ad alto reddito, sono tracollati dal già misero 3,5% del 2018 a 2,75% del 2020. A questo crollo si aggiunge la fuga del personale, sia medico che infermieristico, da dipartimenti già sotto organico da anni. Tanto che nel 2025 mancheranno altri mille ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Le diagnosi di depressione e altre patologie psichiche causate da duedi Covid, sono aumentate del 30%, soprattutto tra giovani e studenti. Ma i fondi, le strutture e il personale hanno subito un trend inverso, portando l'Italia tra gli ultimi in Europa. Gliper la, che sarebbero dovuti crescere alfino al 5% del fondo sanitario nazionale, per raggiungere l'obiettivo del 10% indicato in sede comunitaria per i Paesi ad alto reddito, sono tracollati dal già misero 3,5% del 2018 a 2,75% del 2020. A questo crollo si aggiunge la fuga del personale, sia medico che infermieristico, da dipartimenti già sotto organico da. Tanto che nel 2025 mancheranno altri...

