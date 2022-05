San Paolo vs Ayacucho: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 24 maggio 2022) Il San Paolo cercherà di completare una serie di imbattibilità nel Gruppo D della Copa Sudamericana quando mercoledì ospiterà l’Ayacucho allo stadio Cícero Pompeu de Toledo. La formazione peruviana, d’altra parte, giocherà solo per orgoglio visto che attualmente si trova al terzo posto in classifica, a nove punti dai padroni di casa nel posto di qualificazione. Il calcio di inizio di San Paolo vs Ayacucho è previsto alle 00:15 di giovedi 26 maggio ora italiana Prepartita San Paolo vs Ayacucho: a che punto sono le due squadre? San Paolo Il Sao Paulo non è riuscito a ottenere due vittorie su due per la prima volta nella nuova stagione di Serie A poiché è stato costretto a pareggiare 1-1 dal Corinthians quando le squadre si sono affrontate domenica scorsa. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 maggio 2022) Il Sancercherà di completare una serie di imbattibilità nel Gruppo D della Copa Sudamericana quando mercoledì ospiterà l’allo stadio Cícero Pompeu de Toledo. La formazione peruviana, d’altra parte, giocherà solo per orgoglio visto che attualmente si trova al terzo posto in classifica, a nove punti dai padroni di casa nel posto di qualificazione. Il calcio di inizio di Sanvsè previsto alle 00:15 di giovedi 26 maggio ora italiana Prepartita Sanvs: a che punto sono le due squadre? SanIl Sao Paulo non è riuscito a ottenere due vittorie su due per la prima volta nella nuova stagione di Serie A poiché è stato costretto a pareggiare 1-1 dal Corinthians quando le squadre si sono affrontate domenica scorsa. ...

