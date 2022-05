Salute, studio, in Europa 1 genitore su 4 non conosce virus Hpv (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Genitori europei un po' più informati sul papillomavirus umano (Hpv) ma non a sufficienza. Secondo una ricerca - condotta da Ipsos in 8 paesi Ue, sponsorizzata da Msd, in occasione della Settimana europea contro il cancro (Ewac), che si svolge ogni anno dal 25 al 31 maggio - il 73% dichiara di essere a conoscenza dell'Hpv, con un miglioramento, dunque, del 4% dei livelli di consapevolezza rispetto a quanto emerso da uno studio simile, condotto nel 2019, ma con un chiaro gap di conoscenza, rappresentato dal restante 27% (oltre un quarto dei genitori) che afferma di non esserne a conoscenza, nonostante i numeri dicano che la maggior parte degli uomini e delle donne sessualmente attivi sarà infettata da una forma di Hpv nel corso della vita. E ancora: a ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Genitori europei un po' più informati sul papillomaumano (Hpv) ma non a sufficienza. Secondo una ricerca - condotta da Ipsos in 8 paesi Ue, sponsorizzata da Msd, in occasione della Settimana europea contro il cancro (Ewac), che si svolge ogni anno dal 25 al 31 maggio - il 73% dichiara di essere anza dell'Hpv, con un miglioramento, dunque, del 4% dei livelli di consapevolezza rispetto a quanto emerso da unosimile, condotto nel 2019, ma con un chiaro gap dinza, rappresentato dal restante 27% (oltre un quarto dei genitori) che afferma di non esserne anza, nonostante i numeri dicano che la maggior parte degli uomini e delle donne sessualmente attivi sarà infettata da una forma di Hpv nel corso della vita. E ancora: a ...

