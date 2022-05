Salto con l’asta, Mandusic realizza il nuovo personale ed entra nella top ten italiana (Di martedì 24 maggio 2022) Ottima giornata di gare per Max Mandusic, impegnato nel Salto con l’asta nella seconda edizione del meeting We Run Together che si è tenuta a Castelporziano (Rm). L’atleta delle fiamme gialle ha infatti fatto segnare per due volte il proprio record personale, che prima di oggi era di 5,55 metri: l’azzurro supera i 5,56 al primo tentativo, ma poi fa di più, superando anche i 5,61 al secondo tentativo. A vuoto, poi, i tre tentativi ai 5,70. Questa altezza permette al (quasi) 24enne di Trieste di entrare nella top ten degli atleti italiani nella specialità, precisamente al nono posto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Ottima giornata di gare per Max, impegnato nelconseconda edizione del meeting We Run Together che si è tenuta a Castelporziano (Rm). L’atleta delle fiamme gialle ha infatti fatto segnare per due volte il proprio record, che prima di oggi era di 5,55 metri: l’azzurro supera i 5,56 al primo tentativo, ma poi fa di più, superando anche i 5,61 al secondo tentativo. A vuoto, poi, i tre tentativi ai 5,70. Questa altezza permette al (quasi) 24enne di Trieste diretop ten degli atleti italianispecialità, precisamente al nono posto. SportFace.

