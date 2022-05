Salite | cadute e lo sprint Hindley - Carapaz | la sintesi della 16ª tappa

Advertising

Big319738410 : @melotuitto @Linerazzurra Al confronto di altri sport i ciclisti sono veri eroi. Sono fan del basket e del calcio,m… -

il Resto del Carlino

Gli highlights della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2022, da Salò all'Aprica, 202 km con 5.250 metri di dislivello. Ha vinto il ceco della Intermarché - Wanty Jan Hirt.... dimostrandosi uno dei tre più forti sulledi Torino. Un Nibali così brillante e reattivo ... Mikel Landanon, gregariato non gregariato, una giornata storta Landa la trova sempre. ... Franco Del Ciondolo morto in bici sulla Nove Colli di Cesena Ancora pochi giorni e sarà (finalmente) "StraAsti". Appuntamento per Venerdì 27 Maggio quando, con partenza (20,30) ed arrivo ( ... a piacere) in P.za ...FALCONARA - I monopattini elettrici imperversano ma questa volta un 50enne di origine belga che aveva alzato il gomito ed era alla guida del mezzo l’ha combinata grossa. In via ...