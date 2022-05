Salerno, 23 anni dopo. La mamma di Lioi:” Il dolore non passa mai” (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa maggior parte delle dediche dei tifosi della Salernitana, nella gioia per la permanenza in serie A, sono state per loro: Vincenzo Lioi, Peppe Diodato, Ciro Alfieri, Simone Vitale. Con la salvezza è come se Salerno avesse in qualche modo chiuso i conti con quel tragico 24 maggio 1999 che segnò la tragica morte dei 4 ragazzi, uccisi dal rogo scoppiato sul treno di ritorno da Piacenza dopo la retrocessione della squadra. In rappresentanza della Salernitana hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta all’interno del cimitero di Salerno il dirigente Sasà Avallone e Francesco Di Tacchio che hanno deposto fiori sulle quattro bare e abbracciato i familiari. “È un dolore che non avrà mai fine” dice Anna Lioni la mamma di Vincenzo che parla al presente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa maggior parte delle dediche dei tifosi della Salernitana, nella gioia per la permanenza in serie A, sono state per loro: Vincenzo, Peppe Diodato, Ciro Alfieri, Simone Vitale. Con la salvezza è come seavesse in qualche modo chiuso i conti con quel tragico 24 maggio 1999 che segnò la tragica morte dei 4 ragazzi, uccisi dal rogo scoppiato sul treno di ritorno da Piacenzala retrocessione della squadra. In rappresentanza della Salernitana hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta all’interno del cimitero diil dirigente Sasà Avallone e Francesco Di Tacchio che hanno deposto fiori sulle quattro bare e abbracciato i familiari. “È unche non avrà mai fine” dice Anna Lioni ladi Vincenzo che parla al presente ...

