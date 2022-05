Salernitana, Nicola vince il premio ‘The Coach Experience’ e si avvicina al rinnovo (Di martedì 24 maggio 2022) Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, autore del miracolo salvezza cinque anni dopo l’impresa con il Crotone, è molto vicino al rinnovo di contratto con il club granata: restano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Nel frattempo l’allenatore è stato eletto come vincitore del concorso “The Coach Experience” organizzato dalla Panini. Nei prossimi giorni, dunque, riceverà un premio nella città di Rimini, dove ad attenderlo ci saranno anche molti tifosi della Salernitana che vivono in Emilia Romagna. Un riconoscimento più che meritato, che è soltanto il preludio in vista della nuova stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Il tecnico della, Davide, autore del miracolo salvezza cinque anni dopo l’impresa con il Crotone, è molto vicino aldi contratto con il club granata: restano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Nel frattempo l’allenatore è stato eletto come vincitore del concorso “TheExperience” organizzato dalla Panini. Nei prossimi giorni, dunque, riceverà unnella città di Rimini, dove ad attenderlo ci saranno anche molti tifosi dellache vivono in Emilia Romagna. Un riconoscimento più che meritato, che è soltanto il preludio in vista della nuova stagione. SportFace.

