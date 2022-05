Sabrina Salerno la foto hot in lingerie è troppo? Il vedo non vedo fa sognare (Di martedì 24 maggio 2022) Sabrina Salerno, la foto hot sconvolge il web: la showgirl appare in vestaglia di seta e lingerie qual è il segreto della sua forma perfetta? La cantante è nota soprattutto per il successo degli anni ’80 quando è diventata una vera e propria icona del genere musicale “italo disco”, non solo in Europa ma nel mondo intero. Sabrina oggi ha 54 anni ma la sua bellezza è ancora la stessa di quando cantava “Boys”, il suo corpo è stato ritoccato dalla chirurgia? foto InstagramLa Salerno è sempre stata un’icona di sensualità e ora, grazie ai social, è sempre tra le star più cliccate e ricercate. Merito sicuramente anche delle foto “hot” che spesso pubblica sul suo profilo. Intervistata da Il messaggero Sabrina aveva ammesso ... Leggi su chenews (Di martedì 24 maggio 2022), lahot sconvolge il web: la showgirl appare in vestaglia di seta equal è il segreto della sua forma perfetta? La cantante è nota soprattutto per il successo degli anni ’80 quando è diventata una vera e propria icona del genere musicale “italo disco”, non solo in Europa ma nel mondo intero.oggi ha 54 anni ma la sua bellezza è ancora la stessa di quando cantava “Boys”, il suo corpo è stato ritoccato dalla chirurgia?InstagramLaè sempre stata un’icona di sensualità e ora, grazie ai social, è sempre tra le star più cliccate e ricercate. Merito sicuramente anche delle“hot” che spesso pubblica sul suo profilo. Intervistata da Il messaggeroaveva ammesso ...

redazionerumors : Sabrina Salerno bollente sul bagnasciuga: il bikini bianco è da capogiro Leggi l'articolo completo su… - SimonaCroisette : RT @EnfantProdige: Francesco Facchinetti, Jack La Furia, Paolo Conticini e Max Angioni sfideranno le campionesse Arisa, Syria, Anna Tatange… - EnfantProdige : Francesco Facchinetti, Jack La Furia, Paolo Conticini e Max Angioni sfideranno le campionesse Arisa, Syria, Anna Ta… - Theo19theo19 : RT @BisInterista: Ultimo retweet di una foto di Sabrina Salerno, giusto per abbellire il feed, e lascio Twitter per un po'. Ci risentiamo a… - Scarr_02 : sabrina salerno che le esce in mezzo salerno con 'forza granata ragazzi', io boh porcoddio, questi hanno preso 4 go… -