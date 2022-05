Russia: Navalny perde l’appello. Confermata la condanna a 9 anni (Di martedì 24 maggio 2022) Il dissidente russo Alexei Navalny ha perso il suo ricorso in appello nel processo per frode, appropriazione indebita e oltraggio alla Corte. Russia: Confermata la condanna a nove anni di reclusione La giustizia russa conferma la condanna a nove anni di reclusione. L’oppositore Navalny, infatti, sarà trasferito in una colonia penale e non potrà neppure ricevere visite familiari. Russia: chi ha reso nota questa notizia? A rendere nota questa notizia è stato Oleg Kozlovsky, ricercatore per la Russia di Amnesty International, su Twitter. Tribunale Basmanny di Mosca: emessi altri mandati d’arresto Il tribunale Basmanny di Mosca, intanto, ha emesso altri mandati d’arresto per quattro stretti collaboratori ... Leggi su zon (Di martedì 24 maggio 2022) Il dissidente russo Alexeiha perso il suo ricorso in appello nel processo per frode, appropriazione indebita e oltraggio alla Corte.laa novedi reclusione La giustizia russa conferma laa novedi reclusione. L’oppositore, infatti, sarà trasferito in una colonia penale e non potrà neppure ricevere visite familiari.: chi ha reso nota questa notizia? A rendere nota questa notizia è stato Oleg Kozlovsky, ricercatore per ladi Amnesty International, su Twitter. Tribunale Basmanny di Mosca: emessi altri mandati d’arresto Il tribunale Basmanny di Mosca, intanto, ha emesso altri mandati d’arresto per quattro stretti collaboratori ...

Advertising

AngelSanto22 : ?????????????????? #Russia , #Navalny perde il ricorso in appello: confermata la condanna a 9 anni | Sky TG24 - Lorenzo41466352 : @LiaQuartapelle @navalny Navalny un giornalista in galera solo perché ha detto la verità,mi ricorda qualcuno,ah sì… - Bachman_runs : @LiaQuartapelle @navalny L'uomo dei servizi americani a 3 lettere, quello prescelto per l'ennesima rivoluzione colo… - roma_europea : RT @litaliace: In Russia #Navalny sta pagando in carcere la sua opposizione a Putin. La libertà della Russia prima della sua stessa vita. I… - italia_europea : RT @litaliace: In Russia #Navalny sta pagando in carcere la sua opposizione a Putin. La libertà della Russia prima della sua stessa vita. I… -