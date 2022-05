Russi esclusi. Ma è il ranking a far infuriare i tennisti (Di martedì 24 maggio 2022) Poi dicono che i tennisti sono attaccati solo ai soldi. E invece c'è qualcosa di più, ovvero il ranking. Quella cosa che ti fa andare su e giù e che poi, vabbè, si trasforma anche in ricchi contratti con gli sponsor Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Poi dicono che isono attaccati solo ai soldi. E invece c'è qualcosa di più, ovvero il. Quella cosa che ti fa andare su e giù e che poi, vabbè, si trasforma anche in ricchi contratti con gli sponsor

Advertising

antonellacirce1 : RT @etherea_etherea: Esclusi i ballerini russi. Escludere in base alla razza si chiama razzismo Gentile @RobertoBolle Ci ha deluso tantis… - etherea_etherea : Esclusi i ballerini russi. Escludere in base alla razza si chiama razzismo Gentile @RobertoBolle Ci ha deluso tan… - MaurizioGabell1 : RT @Antonellaliber: Ma non capisco perché non si limita solamente a ballare? #Bolle fatti un giro di valzer e smetti di parlare di politica… - ilgalaverna : @confundustria In effetti questa faccenda apre un discreto problema a chi -per anni- ha chiesto che Israele e gli i… - giusan54 : RT @SicilianoSum: Esclusi i violinisti russi, l'orchestra si rifiuta di suonare. Come contro il #Greenpass, #Trieste è sempre in prima line… -