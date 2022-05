Advertising

NazioneLaSpezia : Rubano al supermercato, ma il direttore li segue: denunciati dalla polizia - GazzettadellaSp : Rubano da un supermercato e scappano, fermati dalla Polizia alla stazione - rageaga16780041 : I Tribunali al servizio dei padroni,stanno dappertutto:Ma quello de Torino nun se batte! Co' carma, fate prima i p… - viveremarche : Rubano bibite e merendine al supermercato: hanno rischiato una denuncia per furto cinque minorenni… - v_senigallia : Rubano bibite e merendine al supermercato: hanno rischiato una denuncia per furto cinque minorenni… -

LA NAZIONE

Polizia in stazione La Spezia, 24 maggio 2022 "alvicino alla stazione ferroviaria, la polizia li blocca sulla banchina del binario . Verso le 20 di ieri una volante è stata inviata in via Fiume perché il direttore di un ...1' di lettura 19/05/2022 - Hanno rischiato una denuncia per furto cinque ragazzini, tutti minorenni, sorpresi ad arraffare merendine e bibite senza pagarle. E' successo giovedì mattina all'interno ... Rubano al supermercato, ma il direttore li segue: denunciati dalla polizia La Spezia, 24 maggio 2022 – Rubano al supermercato vicino alla stazione ferroviaria, la polizia li blocca sulla banchina del binario. Verso le 20 di ieri una volante è stata inviata in via Fiume perch ...1' di lettura Senigallia 19/05/2022 - Hanno rischiato una denuncia per furto cinque ragazzini, tutti minorenni, sorpresi ad arraffare merendine e bibite senza pagarle. E' successo giovedì mattina all' ...