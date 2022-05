"Rompere il blocco russo": il Regno Unito manda le navi per esportare il grano ucraino (Di martedì 24 maggio 2022) La Gran Bretagna lavora con gli alleati a creare una 'coalizione di volenterosi' per inviare navi da guerra nel Mar Nero e cosi' proteggere i mercantili che trasportano grano ucraino: obiettivo Rompere il blocco russo e fornire "un... Leggi su today (Di martedì 24 maggio 2022) La Gran Bretagna lavora con gli alleati a creare una 'coalizione di volenterosi' per inviareda guerra nel Mar Nero e cosi' proteggere i mercantili che trasportano: obiettivoile fornire "un...

Advertising

angiolettab68 : Continua la guerra economica del grano con il blocco di Odessa e rimangono intrappolati in Ucraina i fertilizzanti.… - laboescapes : RT @radio3mondo: Continua la guerra economica del grano con il blocco di Odessa e rimangono intrappolati in Ucraina i fertilizzanti. La Lit… - corgi_lover : RT @radio3mondo: Continua la guerra economica del grano con il blocco di Odessa e rimangono intrappolati in Ucraina i fertilizzanti. La Lit… - radio3mondo : Continua la guerra economica del grano con il blocco di Odessa e rimangono intrappolati in Ucraina i fertilizzanti.… - apere99 : #CampionidItalia2022 festa solo x rompere i coglioni ai cittadini milanesi, avevano già festeggiato ieri non sent… -