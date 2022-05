Roma, stop agli autobus dalle 22 alle 3 di notte per la finale di Conference League (Di martedì 24 maggio 2022) Nella giornata di domani a Roma, dalle 22.00 alle 3.00, non sarà possibile prendere autobus e tram. In occasione della finale di Conference League, che vedrà coinvolti i giallorossi di Mourinho, ci sarà un’interruzione parziale del servizio di trasporto pubblico in superficie. L’Atac ha infatti comunicato che l’ultima corsa dai capolinea sulla rete di superficie sarà alle 22.00, poi dalle 3.00 in poi le corse riprenderanno con le linee notturne. L’agenzia dei trasporti Romana poi ci ha tenuto a sottolineare che la durata della sospensione del servizio, potrà variare in base ad ulteriori comunicazioni delle Autorità. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Nella giornata di domani a22.003.00, non sarà possibile prenderee tram. In occasione delladi, che vedrà coinvolti i giallorossi di Mourinho, ci sarà un’interruzione parziale del servizio di trasporto pubblico in superficie. L’Atac ha infatti comunicato che l’ultima corsa dai capolinea sulla rete di superficie sarà22.00, poi3.00 in poi le corse riprenderanno con le linee notturne. L’agenzia dei trasportina poi ci ha tenuto a sottolineare che la durata della sospensione del servizio, potrà variare in base ad ulteriori comunicazioni delle Autorità. SportFace.

