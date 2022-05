Roma | Pellegrini | “La vittoria della Conference sarebbe la ciliegina sulla torta | siamo cresciuti tanto”

(Di martedì 24 maggio 2022)– Lorenzo, centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, alla vigiliafinaleLeague. Ecco quanto affermato. “Penso che sia bello avere la responsabilità di essere il capitano, sarà una bella partita e una grande giornata. Meglio che stare a casa sul divano e vedere gli altri giocare. Abbiamo iniziato la stagione in maniera positiva, poi cidovuti ritrovare dopo il cambio modulo, tutte cose normali quando inizi un nuovo percorso. Poisia in campionato che in Europa, questa è la cosa più importante. La...

Advertising

DiMarzio : #UECL | @OfficialASRoma, le parole di #Pellegrini e #Mancini alla vigilia della gara contro il @Feyenoord - NizarNezarovic : Le probabili formazioni di #RomaFeyenoord mercoledì 25 maggio ore 21:00 #UECL Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancin… - R_Rabal : RT @RInfascelli: Pellegrini è un capitano vero. Io non sono mai stato scettico sulle potenzialità, ma sulla leadership mi sbagliavo complet… - erporomarchese : RT @RInfascelli: Pellegrini è un capitano vero. Io non sono mai stato scettico sulle potenzialità, ma sulla leadership mi sbagliavo complet… - TheSwan81 : @_Morik92_ @carmenvanetti1 La Roma ha lanciato Zalewski (ormai titolatissimo) oltre ad Afena Bove e Volpato…ma si s… -

...L'hotel che ospita laa Tirana (foto Calciomercato.it)16.00 - Alle 17.30 i giallorossi faranno una piccola ricognizione del campo, successivamente capitane Mancini compariranno ...Per lala grande chance di tornare a vincere un trofeo. "Questa gara fa parte di un percorso ... "Abbiamo iniziato la stagione in maniera positiva " dice dal canto suo capitan Lorenzo" ...Quattordici anni dopo la sua ultima vittoria in assoluto, una Coppa Italia, e 61 dopo il suo unico trionfo in Europa, quando esisteva la Coppa delle Fiere, la Roma ci riprova. Altre due ...E venne il giorno della finale. A Tirana, la Roma torna a giocarsi un trofeo internazionale a distanza di 31 anni, contro gli olandesi del Feyenoord: in Albania, domani alle 21, va in scena la finale ...