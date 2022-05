Roma-Feyernoord, a Tirana scontri tra tifosi olandesi e polizia (Di martedì 24 maggio 2022) Ciò che si temeva, sta purtroppo avvenendo. Con l’avvicinarsi del fischio d’inizio di Roma-Feyenoord, finale di Conference League, sale l’allerta sicurezza a Tirana, città che ospita l’evento. In particolare, la polizia albanese ha comunicato tre casi di incidenti. In un primo caso, un uomo albanese, “reo” di aver stuzzicato i tifosi olandesi nella propria fan zone cantando anche degli inni della Roma, è stato colpito alla testa con una sedia e si trova ora al pronto soccorso; otto le persone fermate. A poche centinaia di metri dalla sede del governo, poi, forze dell’ordine e circa 200 hooligans olandesi sono venuti in contatto, con tanto di mazze e pietre scagliate dai tifosi del Feyenoord; due gli agenti feriti. Altri scontri sono ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Ciò che si temeva, sta purtroppo avvenendo. Con l’avvicinarsi del fischio d’inizio di-Feyenoord, finale di Conference League, sale l’allerta sicurezza a, città che ospita l’evento. In particolare, laalbanese ha comunicato tre casi di incidenti. In un primo caso, un uomo albanese, “reo” di aver stuzzicato inella propria fan zone cantando anche degli inni della, è stato colpito alla testa con una sedia e si trova ora al pronto soccorso; otto le persone fermate. A poche centinaia di metri dalla sede del governo, poi, forze dell’ordine e circa 200 hooliganssono venuti in contatto, con tanto di mazze e pietre scagliate daidel Feyenoord; due gli agenti feriti. Altrisono ...

Advertising

sportface2016 : #RomaFeyenoord, a #Tirana scontri tra tifosi olandesi e polizia - NinoCascione1 : @forzaroma @erporomarchese Uno stadio da 19.000 posti. Una cagata enorme. Uno stato che è andato in tilt già per la… - Clauzinho3 : RT @Gazzetta_it: A Rotterdam il prof della Roma pronto a tutto: 'Se vinciamo lezione in maglia giallorossa' #RomaFeyenoord - Visschtales : RT @calviciccio: @Visschtales è un giornalista e prof olandese. Vive a Rotterdam, la città del #Feyenoord, ma in finale di #ConferenceLeagu… - calviciccio : @Visschtales è un giornalista e prof olandese. Vive a Rotterdam, la città del #Feyenoord, ma in finale di… -