Roma-Feyenoord, Slot: “Giallorossi con grande tradizione, ma siamo preparati” (Di martedì 24 maggio 2022) “Abbiamo visto tante partite della Roma, quest’anno: hanno tradizione e giocatori creativi in fase offensiva. Sono solidi, strutturati e con una filosofia ben precisa, siamo preparati, mi sorprenderei se si inventassero qualcosa di nuovo”. Così Arne Slot, allenatore del Feyenoord, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida della Roma, valida come finale della Conference League. Il tecnico degli olandesi ha poi spiegato come sarà la partita: “Noi dovremo fare un lavoro di posizionamento; arrivati a questo punto ci sarà tensione, ma dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto”. Slot ha infine parlato di Mourinho: “Ha un grande impatto sulla propria squadra. Ha vinto tanti titoli, pochi allenatori sono più importanti di lui”. ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “Abbiamo visto tante partite della, quest’anno: hannoe giocatori creativi in fase offensiva. Sono solidi, strutturati e con una filosofia ben precisa,, mi sorprenderei se si inventassero qualcosa di nuovo”. Così Arne, allenatore del, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida della, valida come finale della Conference League. Il tecnico degli olandesi ha poi spiegato come sarà la partita: “Noi dovremo fare un lavoro di posizionamento; arrivati a questo punto ci sarà tensione, ma dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto”.ha infine parlato di Mourinho: “Ha unimpatto sulla propria squadra. Ha vinto tanti titoli, pochi allenatori sono più importanti di lui”. ...

