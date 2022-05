Roma-Feyenoord, il video degli scontri di Tirana. Olandesi scatenati, pugni e sediate: un ragazzo rimane a terra (Di martedì 24 maggio 2022) Ecco il video degli scontri davanti a un bar di Tirana, dove la vigilia della finale di Conference League sta diventando sempre più agitata. I tifosi Olandesi vengono a contatto con un gruppetto di albanesi ad avere la peggio è proprio un giovane cittadino di Tirana che resta a terra. È stato colpito alla testa ed è rimasto a terra diversi minuti prima di essere portato in ospedale. Otto tifosi del Feyenoord, ritenuti responsabili degli incidenti, sono stati portati in commissariato. La tensione nella notte di Tirana è sempre più alta con numerose situazioni ad alto rischio con protagonisti i tifosi Olandesi inseguiti dalla polizia. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Ecco ildavanti a un bar di, dove la vigilia della finale di Conference League sta diventando sempre più agitata. I tifosivengono a contatto con un gruppetto di albanesi ad avere la peggio è proprio un giovane cittadino diche resta a. È stato colpito alla testa ed è rimasto adiversi minuti prima di essere portato in ospedale. Otto tifosi del, ritenuti responsabiliincidenti, sono stati portati in commissariato. La tensione nella notte diè sempre più alta con numerose situazioni ad alto rischio con protagonisti i tifosiinseguiti dalla polizia.

